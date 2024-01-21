В Израиле отвергли прекращение боев в Газе в обмен на освобождение заложников

БАКУ /Trend/ - Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа взамен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Trend.

Нетаньяху сказал, что ХАМАС в обмен на освобождение израильских заложников требует окончания войны, вывода сил Израиля из сектора Газа, неприкосновенности для ХАМАС. Премьер-министр отметил, что согласие на эти условия приведет к потере военных и невозможности обеспечить безопасность граждан.

"Я не могу согласиться на такой критический удар в ущерб безопасности Израиля, поэтому мы не согласимся на это", - заявил Нетаньяху, как сообщила пресс-служба главы правительства.