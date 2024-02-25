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В Израиле обсудят следующие шаги по освобождению заложников в секторе Газа

Израиль Материалы 25 февраля 2024 10:05 (UTC +04:00)
В Израиле обсудят следующие шаги по освобождению заложников в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Кабмин Израиля обсудить следующие шаги на переговорах по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в соцсети X, передает Trend.

По его словам, обсуждения начнутся после возвращения израильской делегации из Парижа.

"Мы работаем над новой сделкой по освобождению заложников. Поэтому я послал делегацию в Париж, и сегодня вечером мы [кабмин] обсудим следующие шаги на переговорах", - написал Нетаньяху.

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