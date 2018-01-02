В КНДР призвали граждан страны не мешать пиво с водкой

2 января 2018 05:40 (UTC+04:00)

Центральное радио КНДР по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, сообщило во вторник южнокорейское информационное агентство Рёнхап, передает РИА Новости.

"Водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно", — приводит агентство предупреждение северокорейского радио. Согласно его разъяснениям, "в зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье".

"Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела", - отмечает центральное радио КНДР.

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