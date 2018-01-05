Голубой тунец весом 405 кг продан на аукционе в Токио за $323 тыс

5 января 2018 06:29 (UTC+04:00)

Голубой тунец весом 405 кг, являющийся главным лотом рыбного аукциона на известном токийском рынке морепродуктов Цукидзи, продан на первых в этом году торгах за 36,45 млн иен ($323 тыс.). Об этом в пятницу сообщили организаторы торгов, передает ТАСС.

Ушедшая с молотка рыба по самой высокой за день цене была выловлена в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).

В этом году максимальная стоимость лота была далека от рекордной - абсолютный рекорд был установлен в 2013 году, когда 222-килограммовый голубой тунец был продан за 155,4 млн иен ($1,75 млн по курсу на тот момент).

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