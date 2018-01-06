Ошибочное предупреждение о сильном землетрясении вызвало панику в Японии

6 января 2018 04:08 (UTC+04:00)

Сейсмологи в Японии выпустили ошибочное предупреждение о сильнейшем землетрясении, которое вызвало панику среду местных жителей и частично парализовало транспортное сообщение в стране, передает Интерфакс со ссылкой на "Би-Би-Си".

Сообщения о чрезвычайной угрозе, отправленные миллионам человек на мобильные телефоны, оказалось результатом сбоя в системе предупреждения о землетрясениях. Предполагается, что он был связан с более ранними прогнозами Метеорологического Агенства Японии, которые сообщали о двух небольших землетрясениях; однако в результате ошибки они были объединены в одно.

В результате люди получили оповещения о толчке магнитудой 6,4, который должен был произойти в прибрежной части префектуры Ибараки на северо-востоке страны. Однако вместо этого были отмечены два толчка магнитудой 4,4 и 3,9. Оба они произошли в море и не произвели разрушений на суше.

Из-за ложной тревоги о приближающейся опасности сообщали японские телеканалы и радиостанции, было временно приостановлено движение поездов.

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