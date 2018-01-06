В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес убили 15 человек за день

Не менее 15 человек были убиты за день в городе Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа на севере Мексики, передает РИА Новости со ссылкой на портал Proceso.

Убийства были совершены в различных местах: сначала убили трех человек, затем четыре человека были убиты в доме, в котором располагалась автомастерская, еще трех человек расстреляли в автомобиле. Почти одновременно был убит 15-летний подросток на одной из улиц и еще один человек, а затем застрелены еще три женщины.

После событий силы безопасности города были приведены в повышенную готовность.

На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.

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