В Венесуэле в результате протестов и грабежей погибли четыре человека

13 января 2018 01:21 (UTC+04:00)

Не менее четырех человек погибли в венесуэльском штате Мерида в результате грабежей и протестов против нехватки еды, сообщил губернатор штата Рамон Гевара.

"Подтверждены четверо погибших, более 15 раненых, и задержано около 12 человек", - приводит колумбийское радио Blu заявление Гевары, передает РИА Новости.

По его словам, протесты вспыхнули в четырех муниципалитетах Мериды. Люди ворвались на фермы и разделали не менее 200 голов скота, мотивируя свои действия голодом. Также были разграблены 12 грузовых машин с продуктами.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. Эти протесты с апреля унесли жизни более 120 человек.

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