Более 15 боевиков ИГ уничтожены в результате ударов с воздуха в Афганистане

14 января 2018 19:22 (UTC+04:00)

По меньшей мере 17 боевиков террористической группировки ИГ ликвидированы в результате ударов, нанесенных при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщил в воскресенье телеканал Tolo News, передает ТАСС.

"По меньшей мере 17 боевиков убиты в результате ударов БПЛА, осуществленных иностранными силами в восточной провинции Нангархар, - указали в полиции. - Операции проводились в уездах Ачин и Хаска-Мина, где также уничтожены укрытия и вооружение боевиков". При этом, как уточняется в заявлении, 14 террористов были ликвидированы в Ачине, еще трое - в Хаска-Мине.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность ИГ.

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