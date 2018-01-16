У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северных берегов Папуа — Новой Гвинеи во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 13.02 по времени UTC в 81 километре северо-восточнее города Вабаг. Очаг подземных толчков залегал на глубине 88 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе возникновения цунами не объявлялось.

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