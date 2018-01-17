НАТО намерена усилить военную помощь Ираку

17 января 2018 17:27 (UTC+04:00)

НАТО намерена усилить помощь Ираку в укреплении обороноспособности и обучении представителей силовых структур, этот вопрос будет обсуждаться министрами обороны в феврале, заявил в среду глава Военного комитета НАТО Петр Павел, сообщает РИА Новости.

"НАТО рассматривает возможность увеличения помощи, это будет обсуждаться министрами обороны в следующем месяце. Мы готовы предоставить больше помощи, основываясь на особых требованиях коалиции (под командованием США – ред.) и иракского правительства. Усилия будут сосредоточены на обучении, помощи и укреплении обороноспособности", — сказал Павел журналистам.

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