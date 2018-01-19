В Зимбабве уволили более 30 высокопоставленных офицеров полиции

Правительство Зимбабве уволило более 30 высокопоставленных офицеров полиции, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Herald.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что указы об увольнениях вступают в силу уже с четверга.

Глава полиции Годвин Матанга заявил, что прокомментирует состоявшиеся кадровые перестановки в пятницу.

В конце ноября 2017 года президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.

Ранее в четверг Мнангагва подтвердил, что выборы в Зимбабве пройдут в течение ближайших четырех или пяти месяцев.

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