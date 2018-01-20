Сеул потребовал объяснений Пхеньяна из-за отмены визита артистов КНДР

Южная Корея направила запрос КНДР с требованием разъяснить причины отмены подготовительного визита ее группы артистов, занимающихся подготовкой выступлений на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Интерфакс со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"Мы направили Северу документ примерно в 11:20 по местному времени через Пханмунджом (разделенный на две части населенный пункт на границе между Кореями - ред.) с требованием объяснить отмену Севером отправки (в Пхенчхан - ред.) группы контроля по культуре", - заявил в ходе брифинга министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

Ранее КНДР уведомила Южную Корею об отмене запланированного визита семи артистов и музыкантов, который должен был продлиться два дня.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. Северокорейские атлеты примут участие в соревнованиях по парному фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Также КНДР собирается направить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек, которая будет включать команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов. Делегация КНДР начнет прибывать в Южную Корею 25 января.

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