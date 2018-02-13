110 человек в костюмах клоунов задержаны в Рио-де-Жанейро по подозрению в грабеже

13 февраля 2018 22:10 (UTC+04:00)

Полиция Рио-де-Жанейро задержала и доставила в участок около 110 человек в костюмах клоунов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Их взяли с поличным при попытке массового ограбления во время продолжающегося сейчас в городе карнавала.

Инцидент произошел в центральном районе Рио-де-Жанейро, где расположены административные и офисные здания. Стражи порядка обнаружили у подозреваемых пистолет, патроны и гранату, а также награбленное имущество: пять мобильных телефонов, часы и два кошелька. Для доставки задержанных в полицейский участок понадобилось три автобуса.

Как сообщил информационный интернет-портал UOL, несмотря на карнавальные костюмы и грим подозреваемых, несколько человек опознали грабителей. В результате десять задержанных оставлены под стражей.

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Azernews Newspaper
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