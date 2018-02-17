В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2

17 февраля 2018 03:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23.39 (UTC). Эпицентр землетрясения располагался в 118 километрах к западу от муниципалитета Оахака-де-Хуарес. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях еще не поступала.

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