В Папуа-Новой Гвинее произошло новое землетрясение магнитудой 6,3

26 февраля 2018 20:07 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 15.17 по времени UTC (18.17 мск) в 58,7 километрах к юго-западу от города Менди в центральной части страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,2 километра.

Ранее в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (20.44 мск воскресенья) в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. По последним данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере десять человек.

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