В КНДР зафиксировали активность ядерного реактора

6 марта 2018 03:05 (UTC+04:00)

Спутники зафиксировали признаки активности одного из реакторов Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне в КНДР, что может означать, что страна возобновила производство плутония, сообщает американо-южнокорейский интернет-портал 38 North.

По данным портала, на снимках, датированных 25 февраля, видны клубы водяного пара, выходящие из машинного зала, и растаявший лед на реке около реактора.

"Если реактор снова работает… это значит, что КНДР возобновила производство плутония, предположительно, для своей ядерной программы", — отмечает портал. Также отмечается, что КНДР, вероятно, протянула трубопровод с охлаждающей водой в реку, а не рядом с рекой, "чтобы лучше скрыть режим функционирования реактора".

Также, по данным портала, на юге Йонбёна разбит военный лагерь с увеличенным числом персонала. "Неясно, какую роль будет выполнять лагерь, но он мог бы быть использован для поддержки новой постройки или повышения безопасности", - отмечает портал.

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