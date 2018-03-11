На Кубе начались парламентские выборы

Выборы в Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент) начались в воскресенье на Кубе, передает ТАСС. Ожидается, что в голосовании примут участие свыше восьми миллионов жителей островного государства.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени. Завершатся выборы в 18:00.

Населению Кубы предстоит избрать 605 депутатов Национальной ассамблеи, а также более 1,2 тыс. делегатов провинциальных ассамблей народной власти. Согласно конституции, парламент и органы самоуправления всех 15 провинций обновляются раз в пять лет.

Нынешние выборы в парламент, как и в прошлые годы, проходят на Кубе под лозунгами поддержки революции и социалистического курса, избранного руководством республики. Единственной официальной политической организацией в стране является Коммунистическая партия Кубы, которой, согласно конституции, принадлежит роль "высшей руководящей силы" общества и государства.



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