В Японии нашли крупнейший в истории страны клад

14 марта 2018 09:42 (UTC+04:00)

Крупнейший в Японии денежный клад обнаружен в префектуре Сайтама, находка выставлена в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая, сообщает РИА Новости.

"Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет", — говорится в сообщении музея.

Клад был обнаружен на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда. В почти не пострадавшем кувшине, высота которого составила 70 сантиметров, найдены 260 тысяч медных монет. При захоронении они, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через характерную дырку в середине каждой монеты.

Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в неспокойное время.

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