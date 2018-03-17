Списан старейший миноносец времен Второй мировой войны

Военно-морские силы Филиппин вывели из своего состава фрегат PS-11 Rajah Humabon, передает РИА Новости со ссылкой на Philippine News Agency.

Боевой корабль был списан в соответствии с планом по модернизации флота. По словам министра обороны Филиппин, дальнейшая эксплуатация фрегата была бы экономически неэффективной.

PS-11 Rajah Humabon был последним действующим эскортным миноносцем времен Второй мировой войны. Фрегат был построен в США в 1943 году и находился в составе американского флота вплоть до 1945 года. В 1955 году PS-11 Rajah Humabon был передан на 20-летнюю службу Морским силам самообороны Японии. В 1976 году корабль отдали Филиппинам в качестве военной помощи, после чего Манила выкупила его у ВМС США.

Как сообщает Philippine News Agency, корабль будет передан в музей ВМС Филиппин в Кавите.

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