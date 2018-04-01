Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств

1 апреля 2018 19:05 (UTC+04:00)

Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными, заявил палестинский постпред при этой организации Дияб ал-Лух, передает РИА Новости.

По его словам, на этой встрече будут обсуждаться и "преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов".

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.

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