Капитализм угрожает человечеству, заявил президент Боливии

17 апреля 2018 05:55 (UTC+04:00)

Президент Боливии Эво Моралес предупредил об опасности, которая якобы угрожает всему человечеству в результате развития капитализма, сообщает РИА Новости.

"Хочу сказать вам, в опасности не только будущее индейского движения, в опасности вся жизнь и человечество в мире, и они потому в опасности, что ориентированная на зарабатывание капитала политика, сосредоточенная в руках небольшого числа людей, меньше всего признает права матери-земли, не уважая ее", – приводит агентство ABI заявление Моралеса во время его выступления на постоянном форуме по индейским вопросам в рамках ООН.
Моралес не в первый раз говорит об "опасностях капитализма". Так, в 2016 году он призывал отказаться от капиталистической модели ради достижения целей ООН в области устойчивого развития, а в своем выступлении на заседании генеральной ассамблеи ООН заявил о наступлении эры "глобального мракобесия", вызванного капиталистической системой.

По его мнению, для спасения человечества нужно "уничтожить капитализм и империализм". Он напомнил о более чем 800 миллионах людей в мире, живущих в условиях голода при том, что 94% мировых богатств сконцентрированы в руках 20% населения планеты.

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