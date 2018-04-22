Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 52

Число погибших в результате взрыва, произведенного в воскресенье террористом-смертником у центра регистрации избирателей в афганской столице, возросло до 52 человек, еще 112 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Согласно его данным, среди погибших 22 мужчины, 21 женщина и пятеро детей.

По сведениям TOLOnews, инцидент произошел в 10:00 по местному времени в районе Дашт-е-Барчи. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.