Число жертв в результате двух терактов в Нигерии возросло до 86

По меньшей мере 86 человек погибли во вторник в результате двух взрывов в городе Муби (штат Адамава) на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse(AFP) со ссылкой на представителей городского кладбища, передает ТАСС.

Как отмечает AFP, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в мечети вскоре после окончания молитвы. Второй боевик подорвал себя на рынке в непосредственной близости от места первого теракта, когда верующие бежали из мечети.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало о 68 погибших.

В городе Муби, по данным AFP, регулярно происходят теракты, устраиваемые боевиками экстремистской организации "Боко харам". В конце ноября в результате аналогичного террористического акта там погибли не менее 50 человек.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада. Эта организация добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и других элементов "чуждой" культуры.

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