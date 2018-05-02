Охранники Джонни Деппа подали на него в суд

2 мая 2018 23:23 (UTC+04:00)

Телохранители Джонни Деппа Юджин Арбелоа и Мигель Санчез подали на него в суд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал TMZ.

Мужчины были приняты на работу в начале 2016 года. По их словам, после того, как они вошли в состав его домашней охраны, актер начал их эксплуатировать и ставить в компрометирующее положение.

Они заявили, что им приходилось управлять автомобилем, в котором Депп перевозил наркотики и алкоголь, следить за неуравновешенными членами его команды, сидеть с его детьми и даже защищать знаменитость от самого себя в периоды, когда он вел себя неадекватно.

В качестве примера Арбелоа и Санчез рассказали о том, что им приходилось предупреждать Деппа после походов в ночной клуб, что "у него на лице остались следы запрещенных веществ", дабы никто не заметил, в каком состоянии находился актер.

Также охранники отметили, что Депп не оплачивал им переработки. Более того, по их словам, у них даже не было перерывов на обед.

Это не первый скандал вокруг голливудской знаменитости. В январе 2017 года Депп официально развелся с Эмбер Херд, которая обвинила его в том, что актер избивал ее

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