В Тунисе один человек погиб и 60 пострадали при столкновении поездов

4 мая 2018 02:21 (UTC+04:00)

Два пассажирских поезда столкнулись в пригороде столицы Туниса, один человек погиб и не менее 60 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

Губернатор провинции Бен-Арус, где произошло крушение, сообщил о гибели машиниста одного из составов. Из 60 пострадавших, по крайней мере, двое находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что по невыясненной причине оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей.

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