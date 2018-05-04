В Мексике застрелили еще одного мэра

4 мая 2018 04:45 (UTC+04:00)

Глава городской администрации мексиканской Пакулы в штате Идальго Алехандро Гонсалес Рамос был убит в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

Мэр ехал в своей машине в поселок Хикильпан, когда ему дорогу преградил якобы попавший в ДТП мотоцикл с лежащим на земле телом водителя. Гонсалес Рамос вышел из машины, и в этот момент водитель мотоцикла открыл по нему огонь.

После убийства мэра местные силы безопасности развернули крупную операцию для поиска причастных к этому преступлению, однако пока данных о задержанных нет.

В апреле в Мексике был убит глава администрации города Хилотлан в Халиско. До этого был застрелен мэр города Тланепантла в штате Пуэбла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.

В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.

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