На Гавайях произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9

5 мая 2018 03:18 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, где чуть ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в пятницу в 22:32 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.03:18 (GMT+4) Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Гавайях близ селения Леилани-Эстейтс, где ранее объявили эвакуацию из-за извержения вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическцю службу США (USGS).

Толчки зафиксированы в пятницу в 21.32 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к юго-западу от Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 6,9 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

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