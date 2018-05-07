В Ливане завершились парламентские выборы

Избирательные участки в Ливане закрылись в установленное время, после чего начался подсчет голосов, передает РИА Новости.

По данным центра мониторинга, в течение дня проголосовало более 50% избирателей. Предварительные результаты должны опубликовать после полуночи.

По данным местных СМИ, выборы прошли не без нарушений. На ряде избирательных пунктов наблюдались столкновения между сторонниками различных партий. В Бекаа на одном из пунктов сотруднику полиции пришлось применить оружие, выстрелив в воздух.

Однако в целом в стране, согласно отчетам МВД, выборы прошли в стабильной обстановке, без каких либо очевидных нарушений.

Граждане Ливана впервые с 2009 года проголосовали на парламентских выборах, после того как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности.

На 128 мест в парламенте претендуют 976 зарегистрированных кандидата, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов — 37.

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