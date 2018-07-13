На юго-востоке Канады разбился самолет

13 июля 2018 11:41 (UTC+04:00)

Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от аэропорта в городе Маркем на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Global News.

Инцидент произошел в четверг вечером, самолет разбился за пределами территории аэропорта. Пожарные, спасательные и полицейские службы выехали на место крушения около 20.00 по местному времени.

Как заявила полиция, пилот скончался на месте. Кроме него на борту самолета никого не было.

Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование происшествия. Причины крушения пока неизвестны.

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