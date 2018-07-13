В таиландском ресторане обвалился пол, пострадали 29 человек

13 июля 2018 17:51 (UTC+04:00)

Около 30 человек получили переломы и ушибы в результате обрушения деревянного пола приморского ресторана в провинции Чонбури на побережье Сиамского залива в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Bangkok Post.

Инцидент произошел в ресторане "Рыан Тхале" в районе Банг Саре, в 30 километрах от туристического города Паттайя.

Деревянный пол ресторана, закрепленный на сваях и выдающийся на 200 метров в море, обрушился, когда большая группа таиландских туристов, работников сахарного завода из провинции Бурирам, приехавшая в ресторан на организованный на маршруте обед, остановилась на пути к предназначенным ей столикам, чтобы рассмотреть аквариумы с живыми крабами и креветками.

Доски пола подломились, образовалась шестиметровая дыра, в которую упали сразу 70 человек. Переломы конечностей и ушибы получили 29 человек, сообщает газета. По словам полицейского следователя, расследующего инцидент, посетителям ресторана повезло, так как в момент, когда они прибыли в ресторан, на море был отлив, иначе они оказались бы в воде, говорится в сообщении.

Спасателям потребовалось более часа, чтобы поднять всех упавших с почти двухметровой высоты на песок и оказать раненым первую помощь. Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщает газета.

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