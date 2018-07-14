Число жертв наводнения в Японии выросло до 209 человек

14 июля 2018 08:53 (UTC+04:00)

Жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 209 человека, еще один человек находится в критическом состоянии, официально числятся пропавшими без вести 20 человек, при этом местонахождение еще 28 человек установить пока не удается, такие данные правительства на пресс-конференции в Токио в субботу обнародовал генеральный секретарь Ёсихидэ Суга, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 204 погибших.

"По информации к этому часу погибли 209 человек, один человек находится в состоянии остановки сердца и легких, 20 человек (официально – ред.) считаются пропавшими без вести, безопасность еще 28 человек, преимущественно из префектуры Хиросима, пока не удается установить", - приводит его слова телекомпания NHK.

По словам Суги, ликвидацией последствий стихийного бедствия занимаются 63 тысячи полицейских, сотрудников сил самообороны и пожарных, задействовано 80 вертолетов.

В пострадавших от наводнения районах сохраняется опасность схода оползней. Ситуация осложняется жаркой – около 35 градусов – погодой в условиях, когда почти 200 тысяч домохозяйств остаются без воды. Более пяти тысяч жителей пострадавших районов находятся на эвакуационных пунктах.

В воскресенье в Хиросиму отправится премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Это будет его третьей поездкой в пострадавшие районы за пять дней. Критики Абэ считают, что он таким образом занимается пиалом накануне выборов главы Либерально-демократической партии, которые пройдут в сентябре.

Ливневые дожди, которые привели к паводкам и оползням, обрушились на юго-западную и центральную часть Японии в конце прошлой недели. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

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