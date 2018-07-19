Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 5,1

19 июля 2018 08:21 (UTC+04:00)

На территории Афганистана в четверг в 8:51 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана, пишет Интерфакс.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,8 находился в 890 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра 36.97 градуса северной широты, 70.34 градуса восточной долготы. Глубина - 180 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

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