На севере Вьетнама разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в провинции Нгеан на севере Вьетнама в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную электронную газету VietnamNet.

По данным газеты, инцидент произошел около полудня по местному времени, место аварии находится в ста километрах от города Винь.

Как сообщает издание, информации о жертвах не поступало, однако судя по обломкам на месте происшествия, самолет взорвался.

Источник среди местных властей сообщает, что двое военных, которые находились на борту самолета, погибли. Причины происшествия пока не ясны.

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