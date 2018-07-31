В Индонезии более тысячи человек эвакуировали с вулкана Ринджани

31 июля 2018 13:55 (UTC+04:00)

Более тысячи альпинистов и туристов были эвакуированы с вулкана Ринджани в Индонезии, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на руководство национального парка на острове Ломбок, передает РИА Новости.

Ранее национальное агентство Индонезии по преодолению катастроф (BNPB) в своем аккаунте в Facebook сообщило о эвакуации свыше 500 человек.

Как сообщили представители национального парка, в общей сложности были эвакуированы 1090 человек. "Последняя эвакуация была произведена час назад, во время проведения операции были обнаружены семь местных альпинистов. Спасательная операция не будет прекращена, пока мы не эвакуируем всех", — заявил глава парка. Он добавил, что спасатели продолжают прочесывать местность в поисках людей.

По официальным данным, в результате оползня, вызванного 6,4-балльным землетрясением, произошедшим на острове Ломбок в воскресенье, 29 июля, под обломками разрушенных домов в районе вулкана Ринджани погибли 16 человек, более 100 человек получили травмы различной степени. Сотни человек, включая иностранных туристов, совершавших восхождение на вулкан, оказались заперты оползнем на его склонах. Работы по их эвакуации начались в воскресенье.

Как пишет издание, число людей, которые находились на горе в момент землетрясения, могло быть больше, так как многие совершили восхождение за несколько дней до произошедшего и не успели спуститься вниз.

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