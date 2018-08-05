В ДР Конго подтверждено 13 новых случаев заражения эболой

5 августа 2018 01:21 (UTC+04:00)

В Демократической Республике Конго подтверждено 13 новых случаев заражения вирусом эбола. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает в субботу информагентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северный Киву и представляет особую опасность из-за того, что в этом регионе идет вооруженный конфликт с участием нескольких противоборствующих группировок, отмечает Всемирная Организация Здравоохранения.

О новой волне распространения вируса стало известно в среду, через неделю после того, как власти объявили о подавлении очага заболевания на северо-западе страны, где погибли 33 человека.

Неясно, связаны ли эти два очага распространения эболы.

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