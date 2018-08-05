В Пакистане число жертв столкновения автобуса с цистерной выросло до 20

Число погибших в результате крупного ДТП в городе Кохат (провинция Хайбер-Пахтунхва) на севере Пакистана возросло до 20 человек, еще 35 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 34 пострадавших.

Автобус, в котором находились порядка 50 человек, в субботу вечером столкнулся с автоцистерной, перевозившей нефтепродукты. По информации телеканала, к настоящему времени спасательная операция завершена. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние некоторых из пассажиров врачи оценивают как критическое.

Причина аварии пока остается неизвестная. Власти ведут расследование случившегося.

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