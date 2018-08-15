На Кубе готовятся запустить мобильный интернет

15 августа 2018 02:55 (UTC+04:00)

Кубинская телекоммуникационная компания ETECSA сообщила во вторник о начале тестирования работы мобильного интернета на острове, передает РИА Новости.

"Сегодня (во вторник) был проведен разовый тест для клиентов с предоплатным планом сотовой связи, которые смогли совершать бесплатные интернет-соединения. Этот и другие тесты позволят оценить доступные мощности и различный опыт использования по характеристикам сети доступа во время и в месте соединения, чтобы внести некоторые корректировки", — говорится в сообщении ETECSA.

О начале оказания услуги в полном объеме, тарифах и других деталях работы компания обещает сообщить отдельно.

Куба относится к числу стран с наименее развитым интернетом. До сих пор получить соединение можно было в специальных общественных точках доступа по Wi-Fi и в очень ограниченном числе домов и учреждений по модему.

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