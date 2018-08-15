В Афганистане десять человек погибли при взрывах

15 августа 2018 13:12 (UTC+04:00)

По меньшей мере 10 человек, включая шестерых детей, погибли в результате двух взрывов в Афганистане, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

По данным телеканала, один из взрывов произошел в провинции Лагман на востоке страны. Неразорвавшийся снаряд сдетонировал, когда с ним начали играть дети. Офис губернатора провинции сообщил, что в результате взрыва погибли шесть девочек.

Еще один взрыв произошел в среду в провинции Забуль на юге Афганистана. Автомобиль наехал мину. В результате погибли 4 человека, еще двое получили ранения.

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