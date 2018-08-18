Канада поддержала санкции США против Мьянмы

18 августа 2018 03:17 (UTC+04:00)

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава поддерживает санкции, введенные Вашингтоном в отношении Мьянмы, сообщается в заявлении министра, опубликованном на официальном сайте правительства Канады, передаёт РИА Новости.

Ранее министерство финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против четырех физических лиц и двух военных подразделений Мьянмы. Санкции введены в соответствии с законом имени Магнитского за нарушение прав человека.

"Канада решительно поддерживает меры, принятые сегодня (в пятницу — ред.) США для санкционирования виновных в совершении зверских преступлений и грубом нарушении человеческих прав рохинджа и других этнических групп в Мьянме", — заявила Фриланд.

По ее словам, Канада намерена продолжить тесное сотрудничество с США и другими партнерами-единомышленниками, чтобы взяться скоординированным образом за происходящий кризис в Мьянме и усилить эффективность целевых санкций.

США ранее не исключали введение санкций против Мьянмы из-за ситуации в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа (в другом звучании "рохинья"). Ситуация в этом районе обострилась в 2017 году. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Американский десантный корабль вошел в Черное море
В мире 00:04
Помпео поднимет в ООН вопрос придания импульса женевскому процессу по Сирии
В мире 17 августа 21:01
В США на аукционе продали монету с изображением Джорджа Вашингтона
США 17 августа 20:42
Трамп заявил, что уже сделал Америку великой
США 17 августа 19:40
США сократят финансирование программ помощи Сирии
США 17 августа 19:16
Coca-Cola намерена произвести рекордный объём продукции в Узбекистане
Бизнес 17 августа 17:38
Лента новостей
Глава Каталонии призвал к "созданию республики"
Европа 02:07
На северо-востоке Турции пять человек погибли при стрельбе
Турция 01:05
Американский десантный корабль вошел в Черное море
В мире 00:04
Министры финансов Франции и Турции обсудили противодействие санкциям США
Турция 17 августа 23:32
В Еврокомиссии пояснили, почему кризис в Греции был столь длительным
Европа 17 августа 22:48
В ЕК заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне
Европа 17 августа 22:14
Под Неаполем проходят первые похороны погибших при обрушении моста в Генуе
Европа 17 августа 21:38
Помпео поднимет в ООН вопрос придания импульса женевскому процессу по Сирии
В мире 17 августа 21:01
Азербайджан откроет торговые дома еще в четырех городах Украины
Бизнес 17 августа 21:01