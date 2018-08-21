Почти все банки Венесуэлы начали работу в условиях начавшейся деноминации

Подавляющее большинство частных и государственных банков Венесуэлы приступили к работе в условиях начавшейся в понедельник деноминации. как передаёт ТАСС oб этом сообщила исполнительный вице-президент Дельси Родригес.

"Уже 92% электронных платформ как государственных, так и частных банков ведут деятельность, даже в выходной, и вскоре после начала работы в отделениях было проведено уже более 400 тыс. операций", - цитирует Родригес радиостанция Union Radio. Вице-президент также выразила уверенность в том, что принятые властями меры позволят улучшить экономическую ситуацию в стране.

В ходе деноминации с купюр были убраны пять нулей, новая валюта - суверенный боливар - получила привязку к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка $60. Перед тем, как приступить к реализации реформы, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в 60 раз - до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) - и привязке ее к петро.

На черном рынке за доллар США в Венесуэле предлагают почти 60 суверенных боливаров (6 млн по старому курсу), в то время как официальный курс в десятки раз ниже.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, в июле инфляция в годовом исчислении составила почти 83000%. МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет.

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