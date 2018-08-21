В Афганистане ликвидировали боевиков, совершивших атаку в Кабуле

21 августа 2018 14:33 (UTC+04:00)

МВД Афганистана сообщило, что все боевики, совершившие ракетные удары по президентскому дворцу в Кабуле во вторник, предположительно, были ликвидированы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

Как сообщил представитель министерства Наджиб Даниш, по предварительным данным, атаку совершили три боевика, использовав два грузовика, с которых и были выпущены ракеты. Ранее стало известно о ликвидации двоих из них.

Представитель МВД отметил, что в ходе столкновения легкие ранения получили по меньшей мере два представителя сил безопасности.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

Ранее сообщалось, что несколько ракет было выпущено во вторник по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Атака произошла в 9.00 по местному времени (7.30 мск). Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города, в котором находятся посольства многих стран.

По данным телеканала, ракеты были выпущены из района, где расположена одна из крупнейших мечетей Кабула "Идгах". В районе начались бои. С воздуха огонь по повстанцам вел военный вертолет, район был оцеплен силами безопасности.

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