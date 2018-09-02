Гутерреш призвал немедленно прекратить огонь в Ливии

2 сентября 2018 04:22 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны в Ливии немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщает его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. Жилые районы города подверглись массированным артобстрелам, число жертв подсчитать пока не удается. В результате, как сообщают "Врачи без границ", местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

"Генеральный секретарь призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и соблюдать соглашение о прекращении огня", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Кроме того, генсек осуждает продолжающуюся эскалацию насилия в столице Ливии Триполи и вокруг нее и, в частности, использование вооруженными группами "неизбирательного обстрела, приводящего к гибели и ранению гражданского населения, включая детей". Гутерреш "напоминает всем сторонам о том, что неизбирательное применение силы является нарушением международного гуманитарного права и прав человека".

"Он настоятельно призывает все стороны предоставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, особенно тем, кто попал в ловушку боевых действий", - добавляет пресс-секретарь генсека.
По его словам, спецпредставитель генсека Гассан Саламе будет продолжать работу и сотрудничать со всеми сторонами для достижения длительного политического соглашения, "приемлемого для всех, чтобы избежать дальнейшей гибели людей и в интересах народа Ливии".

"Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких", - отметил Дюжаррик.

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