На востоке Индии обрушился мост

4 сентября 2018 16:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере несколько человек могли погибнуть в результате обрушения моста в южных предместьях индийского города Калькутта (провинция Западная Бенгалия), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

По данным газеты, обрушение произошло примерно в 16.45 по местному времени. Отмечается, что из-за загруженности дорог в это время суток спасательные службы не могли добраться до места аварии раньше 17 часов. В свете этого, местные жители начали спасательную операцию, не дожидаясь представителей профильных служб.

На фотографиях, опубликованных газетой, видно, как под рухнувшими элементами стальной конструкции зажаты несколько частных автомобилей. Власти опасаются, что под обломками моста могут находиться как погибшие, так и живые люди.

Причина инцидента пока не установлена.

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