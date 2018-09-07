В Мексике при нападении убили четырех полицейских

7 сентября 2018 22:11 (UTC+04:00)

Четверо полицейских были убиты и шестеро получили ранения в пятницу в результате нападения бандитов в муниципалитете Бокойна мексиканского штата Чиуауа, передает РИА Новости.

Как сообщает комиссия по безопасности штата, засаду на полицию организовала преступная организация "Ла-Линеа", входящая в состав картеля "Хуарес".

По предварительным данным, во время нападения преступники использовали гранаты, они сожгли две полицейских машины.

Сейчас в районе нападения развернута широкомасштабная операция с привлечением вертолетов для обнаружения преступников, которые захватили также одного из полицейских в плен.

Наблюдатели отмечают, что данная акция проведена сразу после объявления со стороны властей о привлечении дополнительных сил для обеспечения порядка в неспокойном штате, и является прямым вызовом губернатору Хавьеру Корралю.

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