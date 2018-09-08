Безопасности сотрудников в Ираке ничего не угрожает, заявили в "Лукойле"

8 сентября 2018 02:06 (UTC+04:00)

Безопасности сотрудников "Лукойла" и подрядчиков, работающих в Ираке на объектах месторождения "Западная Курна-2" около Басры, ничего не угрожает, ситуация под контролем, сообщили РИА Новости в компании.

"Безопасности сотрудников "Лукойла" и подрядчиков, работающих на объектах месторождения "Западная Курна-2", ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем", — сообщили в "Лукойле".

В компании отметили, что в иракской провинции Басра действительно неспокойно.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что демонстранты атаковали месторождение близ города Басра, оперируемое "Лукойлом" и захватили заложников. Информированный источник вскоре заявил РИА Новости, что никто из сотрудников "Лукойла" не пострадал при атаке — демонстранты "до места, где находятся сотрудники компании, не добрались"

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