Врачи рассказали о состоянии раненого кандидата в президенты Бразилии

8 сентября 2018 20:11 (UTC+04:00)

Состояние раненого фаворита президентской гонки в Бразилии Жаира Болсонару хорошее, говорится в распространенном в субботу утром коммюнике госпиталя, где он проходит лечение, передает РИА Новости.

Болсонару был ранен ножом в четверг во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, ему сразу была сделана операция. Сейчас политик переведен в госпиталь в Сан-Паулу. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

"Он остается в сознании и находится в хорошем клиническом состоянии", — говорится в сообщении госпиталя Albert Einstein. Болсонару продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии, однако в субботу он будет перемещен из кровати в кресло, отмечает канал Globo.

Согласно бюллетеню, результаты обследования показывают стабильное состояние здоровья политика, в частности, сердечно-сосудистой и легочной систем, признаков инфекции нет.

Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней. В связи с этим Болсонару намерен вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале.

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