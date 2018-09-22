В Судане потерпел крушение учебный самолет ВВС

22 сентября 2018 00:34 (UTC+04:00)

Учебный самолет ВВС Судана потерпел крушение близ столицы страны Хартума, двое летчиков погибли. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на заявление спикера армии.

По данным представителя армии бригадного генерала Ахмеда Халифы аш-Шами, инцидент произошел в ночь на пятницу во время тренировочного полета. К крушению учебно-боевого самолета К-8, по его словам, привела "внезапная техническая ошибка".

Издание сообщило, что уже вторая авиационная потеря суданской армии за последнюю неделю. В понедельник крушение потерпел вертолет ВВС страны Ми-17 в провинции Южный Дарфур. Члены экипажа и пассажиры выжили.

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