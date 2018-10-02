Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками

Правительство Японии во вторник в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ по итогам состоявшихся в конце сентября выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые принял премьер, передает ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав кабинета министров.

Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для осуществления перестановок. Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до момента формирование нового кабинета. Премьер, как ожидается, сохранит в нем ряд ключевых министров, включая главу МИД Таро Коно, вице-премьера, министра финансов Таро Асо, а также генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу.

Вместе с тем Абэ планирует заменить главу оборонного ведомства Ицунори Онодэру. Его место займет депутат нижней палаты парламента Такэси Ивая.

По результатам состоявшихся 20 сентября в штаб-квартире ЛДП выборов Синдзо Абэ был избран председателем партии на третий срок. За кандидатуру премьера было отдано 553 из 810 голосов парламентских и региональных депутатов. Его единственный соперник - экс-глава оборонного ведомства Сигэру Исиба - получил вдвое меньше голосов. Таким образом, Абэ сможет возглавлять правительство страны вплоть до 2021 года, если ЛДП продолжит оставаться у власти.

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