В Японии отменили более 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Конг-рэй"

4 октября 2018 08:18 (UTC+04:00)

Из-за приближения сильного тайфуна "Конг-рэй" в Японии отменены 214 авиарейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, сообщила телекомпания NHK.

Тайфун "Конг-рэй", 25-й по счету в этом году, идет на архипелаг с юга, к выходным он подойдет вплотную к основной территории страны и далее двинется вдоль побережья Японского моря.

На прошлой неделе на страну обрушился такой же по силе тайфун "Трами", в результате этого стихийного бедствия четыре человека погибли, 200 пострадали.

Тайфун "Конг-рэй" в настоящее время находится в 340 километрах от южного острова Миякодзима. Давление в центре тайфуна составляет 955 гектопаскалей, скорость ветра – 40 метров в секунду при порывах – 60 метров в секунду.

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