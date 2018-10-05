Правительство Ливана сформируют через неделю

5 октября 2018 02:31 (UTC+04:00)

Новое правительство Ливана, предположительно, будет сформировано через неделю, заявил премьер страны Саад Харири в интервью ливанскому телеканалу MTV, передает РИА Новости.

"Я полагаю, что правительство будет сформировано через неделю или максимум через десять дней", — сказал Харири.

Премьер подчеркнул, что экономика страны больше не может выдерживать отсутствия правительства.

О составе нового правительства в Ливане не могут договориться с конца мая. Ведущие партии не могут установить баланс в правительстве между конфессиями.

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